Roma-Parma, Fonseca torna alla difesa a quattro?

E’ Roma-Parma il prossimo match che attende i giallorossi di Paulo Fonseca. Una partita nella quale davvero adesso non sono ammessi più errori. Gli ultimi passi falsi hanno allontanato definitivamente la Roma dal quarto posto e ora messo a rischio anche il quinto.

Il Napoli di Gattuso ha già compiuto l’aggancio, ma adesso il rischio è che anche il Milan possa sorpassare Dzeko e compagni. Che sono chiamati ad una reazione d’orgoglio per salvare la stagione.Puntando poi il tutto per tutto sull’Europa League, ultima chance per agguantare la Champions League.

Contro il Napoli Fonseca ha varato un’inedita difesa a tre, soluzione tattica della quale si era parlato tanto in passato e che è stata messa in pratica. Un cambio di modulo che tuttavia non ha dato i frutti sperati, visto poi il risultato.

Roma, non c’è Smalling in difesa

Le condizioni di Chris Smalling, difensore della Roma, devono essere ancora valutate dopo che il giocatore è uscito dal campo contro il Napoli dopo appena mezzora. Per lui si teme uno stop per un problema muscolare.

Proprio la sua assenza, e le condizioni non perfette di Fazio che è sembrato lontano dal top, potrebbero far optare Paulo Fonseca per il ritorno al passato, ovvero alla difesa a quattro. Con Mancini e Ibanez che sarebbero i due centrali titolari, con Zappacosta che dovrebbe agire a destra e Kolarov a sinistra. Il laterale serbo della Roma non ha giocato nelle ultime due gare.

