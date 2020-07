Roma, Pjanic al Barcellona porta in dote un gruzzoletto

Un gruzzoletto è in arrivo per la Roma dopo la cessione di Miralem Pjanic al Barcellona, avvenuta nei giorni scorsi da parte della Juventus.

L’ex calciatore giallorosso lascerà la serie A dopo averci militato per molti anni e si accaserà in Spagna, nei blaugrana di Messi. Una cessione che ha fruttato alla Juventus la somma di sessanta milioni di euro e una importante plusvalenza. Anche la società giallorossa però porterà a casa una piccola somma nell’ambito di questa cessione.

Roma, la cessione Pjanic frutta 600mila euro

Come riporta infatti Calcio e Finanza, la Roma incasserà 600 mila euro nell’ambito della cessione del giocatore bosniaco al Barcellona. Pjanic ha militato per cinque anni in giallorosso, dal 2011 al 2016, prima di essere ceduto alla Juventus.

Per il club di James Pallotta scatterà il “fondo di solidarietà” Fifa, che viene destinato ai club che hanno contribuito alla formazione e del giocatore tra i 12 e i 23 anni. In particolare – come sottolinea il sito – è il 5% dei 50 milioni che verrà destinato a questo fondo di solidarietà che non premierà solo la Roma.

I giallorossi incasseranno 600mila euro contro i 450mila della squadra lussemburghese

Schifflange 95. Meglio andrà alle due squadre francesi nelle quali Pjanic ha militato da giovane. Il Metz infatti incasserà 1,05 milioni di euro, il Lione invece 900 mila.

