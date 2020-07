Calciomercato Roma, torna di moda Mandzukic: svincolato dall’Al Duhail

Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Mario Mandzukic che si è svincolato pochi giorni fa dall’Al Duhail: c’è la concorrenza di Inter e Milan.

Il nome di Mario Mandzukic torna prepotentemente di moda per la Roma. L’anno scorso il calciatore in uscita dalla Juventus era stato offerto ai giallorossi a più riprese, ma poi anche per le pretese troppo alte per l’ingaggio il gigante croato si è accasato altrove. La sua avventura all’Al Duhail, dove si era trasferito nel mese di gennaio, è però durata pochissimo. Lunedì Mandzukic si è svincolato ufficialmente ed è libero di trovare un’altra squadra.

A 34 anni Mandzukic è convinto di potere essere ancora decisivo anche in Europa e in particolare tornerebbe volentieri nella Serie A italiana. Il ritorno alla Juventus è difficile da ipotizzare, mentre sembrano più calde le piste che portano al Milan o all’Inter, dove l’allenatore Conte è alla ricerca di un vice-Lukaku. Gli identikit dei calciatori seguiti nella scorsa finestra di calciomercato (Dzeko e Giroud) sono molto simili a quelli di Mandzukic, che Marotta conosce bene dai tempi della Juventus e col quale c’è un bel rapporto.

Calciomercato Roma, idea Mandzukic

Mandzukic avrà ancora molto tempo a disposizione per scegliere la squadra migliore per questa fase finale della sua carriera. Da grande combattente non accetterebbe un ruolo di secondo piano ed ecco perché la Roma potrebbe fare al suo caso. Considerati gli attuali problemi economici, la Roma è molto attenta al mercato degli svincolati come confermato dal caso Pedro.

Mandzukic porterebbe esperienza e anche grande grinta, e oltre a essere perfetto nel ruolo di vice-Dzeko potrebbe anche giocare da esterno alto a sinistra come fatto più volte nella Juventus di Allegri. Un jolly offensivo che potrebbe fare molto comodo.

