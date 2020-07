Roma-Parma, i convocati. Siluro Fonseca: esclusione per scelta tecnica

Roma-Parma, i convocati di Fonseca. Provvedimento drastico da parte dell’allenatore che fa fuori Justin Kluivert per scelta tecnica.

Nella lista dei calciatori convocati dall’allenatore Paulo Fonseca per la partita tra Roma e Parma non c’è Justin Kluivert. Nessun infortunio o problema fisico dell’ultima ora. Si tratta di una scelta tecnica. Una decisione, quella presa da Fonseca, che è forse un avvertimento per l’intera squadra. Chi non dà il massimo in allenamento e non si fa trovare pronto, è fuori.

Una scelta drastica dettata anche dal momento particolarmente negativo.

Per il resto rientrano Cetin e Bruno Peres in difesa dove non c’è Smalling che infortunato dovrà restare ai box per una decina di giorni. Torna dalla squalifica Perotti, che dovrebbe comunque partire dalla panchina così come Zaniolo che non ha i novanta minuti nelle gambe per stessa ammissione di Fonseca.

Roma-Parma, la lista dei convocati

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Zappacosta, Kolarov, Fazio, Cetin, Mancini, Spinazzola, Ibanez, Bruno Peres.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Perotti, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez.

Calciomercato Roma, una big di Serie A su Fonseca

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!