Roma-Parma è il match in calendario questa sera per la giornata numero 31 della serie A. Non ci sono dubbi sull’importanza di questa sfida per i giallorossi di Paulo Fonseca. Dopo tre sconfitte consecutive c’è la necessità di tornare assolutamente al successo per non rischiare di perdere anche il quinto posto.

Non è un periodo positivo per i giallorossi, che hanno perso anche uno dei perni della squadra, vale a dire il difensore inglese Chris Smalling. Non sarà sicuramente della sfida a causa del problema muscolare rimediato contro il Napoli.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Pochettino idea come sostituto di Fonseca

Roma, finalmente il ritorno di Zaniolo

Fonseca dovrà decidere se continuare con la difesa a tre oppure tornare a schierare la sua linea difensiva a quattro. E’ probabile, almeno queste sono le indicazioni della vigilia, che il portoghese decida di giocare ancora a tre dietro e Cristante è pronto a fare un passo indietro.

Dovrebbe essere proprio l’ex atalantino a essere il centrale, con Ibanez e Mancini ai suoi lati, vista anche la condizione non ottimale di Fazio. Un ruolo molto delicato per Cristante, staremo a vedere se sarà questa la scelta del tecnico portoghese della Roma.

Per il resto sembrano esserci pochi dubbi. A centrocampo Veretout-Pellegrini, con Spinazzola probabilmente a destra e Kolarov a sinistra. Possibile novità in arrivo anche in attacco, con Carles Perez destinato a giocare a destra con Mkhitaryan a sinistra e ovviamente Dzeko come perno centrale. Un 3-4-3 abbastanza offensivo per riuscire a tornare ad un successo scacciacrisi.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!