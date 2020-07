Roma-Parma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Roma-Parma, match valido per la 31esima giornata di serie A che si giocherà questa sera all’Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali.

Quello che andrà in scena questa sera sarà un match molto importante per i giallorossi, che dopo tre stop consecutivi sono chiamati a rialzare la testa per conservare quantomeno il quinto posto. Attenzione però massima ad un Parma che non ha assilli di classifica e per questo motivo può giocare senza pressione addosso.

Nella Roma Paulo Fonseca conferma la variante della difesa a tre ma senza Smalling infortunato si affida a Cristante, arretrato nel ruolo di difensore in mezzo a Mancini e Ibanez. Sulle corsie esterne troviamo Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra, mentr in attacco ancora spazio per Pellegrini come trequartista insieme a Dzeko e Mkhitaryan, giocatori imprescindibili. Rimasto fuori dai convocati Kluivert per scelta tecnica.

Nel Parma fari puntati sugli attaccanti. Kulusevski e l’ex Gervinho sono calciatori difficili da tenere a bada e Cornelius un centravanti difficile da marcare. Vedremo se saranno queste le scelte dei due allenatori.

Roma-Parma, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

