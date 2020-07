Roma-Parma, maglia speciale per i giallorossi

Roma-Parma si avvicina, alle 21.45 di questa sera è fissato il fischio d’inizio della sfida valida per la 31esima giornata di serie A.

L’obiettivo della squadra di Fonseca sarà quello di vincere per conservare quantomeno il quinto posto in classifica. Il club giallorosso oggi si presenterà con una maglia speciale. Giocherà con la divisa bianca e sulla stessa è ricordato un personaggio molto noto che purtroppo è venuto a mancare nei giorni scorsi.

Roma-Parma, una maglia per Morricone

Come ha rivelato la stessa Roma attraverso i suoi canali social, questa sera contro il Parma i giocatori giallorossi indosseranno una casacca speciale, di quelle che magari anche i calciatori stessi vorranno conservare con cura.

Questa sera giocheremo con una patch speciale, dedicata a Ennio Morricone. Grazie Maestro 💛❤️#RomaParma pic.twitter.com/OKeuqDhbqu — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2020

Sulla manica infatti è applicata una patch con scritto “Grazie maestro” e il volto di Ennio Morricone, famosissimo compositore che ha scritto e diretto le più belle colonne sonore di fine Novecento e non solo. Morricone, tifoso giallorosso, è venuto a mancare lo scorso 6 luglio e questo per la Roma è senz’altro il modo migliore per ricordarlo.

