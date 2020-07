Roma-Parma, Mkhitaryan ammonito: sarà squalificato

Ancora una brutta notizia in casa Roma. Nel match contro il Parma infatti i cartellini gialli rimediati da alcuni giocatori giallorossi saranno pesanti per il futuro.

Nel primo tempo infatti Cristante, oltre ad aver procurato il calcio di rigore per il Parma dopo appena 7 minuti, ha rimediato un cartellino giallo che gli farà saltare il prossimo match di campionato per la Roma, in casa del Brescia.

Ma non sarà il solo giocatore al quale Paulo Fonseca dovrà rinunciare per la sfida contro le rondinelle.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’Inter torna alla carica per Dzeko

Roma, anche Mkhitaryan sarà squalificato

Nel finale di partita però anche Henrick Mkhitaryan è finito sul taccuino dell’arbitro per un fallo commesso a centrocampo. L’armeno pure era nell’elenco dei diffidati e dunque sarà pure lui squalificato per un turno.

Un’assenza decisamente pesante pensando al rendimento dell’ex giocatore dell’Arsenal in questa fase della stagione. E’ stato proprio lui infatti a segnare la prima rete giallorossa contro il Parma, ottavo centro in campionato per lui.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Mandzukic

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!