Roma-Parma, Pau Lopez: “Non dobbiamo prendere gol”

Roma-Parma ormai sta per cominciare. E’ una partita che i giallorossi devono cercare di vincere a tutti i costi. Dopo tre sconfitte consecutive è arrivato il momento di voltare pagina per gli uomini di Paulo Fonseca.

Certo stendere i ducali non sarà una passeggiata, bisognerà stare molto attenti soprattutto agli attaccanti della squadra di D’Aversa. In campo anche l’ex Gervinho, che i tifosi della Roma conoscono molto bene. Il Napoli ha vinto il match contro il Genoa e questo obbliga i giallorossi a fare risultato per rimanere al quinto posto insieme alla squadra di Gattuso.

Certo bisognerà migliorare il rendimento difensivo e questo è stato tra gli argomenti dell’intervista che il portiere Pau Lopez ha concesso ai microfoni di Dazn.

Roma-Parma, le parole di Pau Lopez

Il portiere spagnolo, da poco rientrato dopo l’infortunio, ha analizzato il momento delicato della sua squadra. “Stiamo prendendo gol con molta facilità, ma mancano 8 partite e vogliamo rimanere nella parte alta della classifica. – ha detto Lopez – Dobbiamo provare a non prendere gol perché altrimenti è difficile vincere le partite”.

Fonseca ha cambiato modulo schierando una difesa a tre: “Noi giochiamo come vuole il mister. Certo difendere a cinque è più facile” ha detto il portiere spagnolo.

