Roma-Parma, le probabili formazioni: i dubbi di Fonseca

Roma-Parma è la sfida in calendario per la giornata numero 31 di serie A. All’Olimpico fischio d’inizio questa sera fissato per le ore 20.45.

Quella che andrà in scena nella città capitolina sarà una partita di fondamentale importanza per la squadra giallorossa. Che dopo tre sconfitte di fila deve cercare assolutamente di reagire per mantenere quantomeno il quinto posto e garantirsi un posto in Europa League.

Per quanto riguarda la Roma le ultime indicazioni parlano della volontà di Fonseca di continuare a schierare la difesa a tre. Senza Smalling però sarebbe Cristante a dover occupare il ruolo di regista arretrato, affiancato da Ibanez e Mancini. A centrocampo Veretout-Pellegrini, con Spinazzola probabilmente a destra e Kolarov a sinistra. Possibile novità in arrivo anche in attacco, con Carles Perez destinato a giocare a destra con Mkhitaryan a sinistra e ovviamente Dzeko come perno centrale.

Nel Parma occhio al talento di Kulusevski ma anche all’imprevedibilità di Gervinho, ex dell’incontro e calciatore che con la sua velocità può mandare in crisi qualsiasi difesa.

Roma-Parma, le probabili formazioni

ROMA (3-4-3): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Kolarov; Perez, Dzeko, Mkhitaryan.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

