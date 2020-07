La Roma è pronta, questa sera si torna in campo contro il Parma per cancellare il passato recente e non sprofondare in una crisi che a questo punto della stagione sarebbe davvero molto pericolosa.

Le tre sconfitte consecutive hanno fatto sì che i giallorossi perdessero l’opportunità di arrivare al quarto posto e che il Napoli l’agguantasse al quinto. Considerato come sta viaggiando forte il Milan in questo periodo, bisognerà guardare con attenzione lo specchietto retrovisore e rimettersi a marciare al più presto.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Pochettino idea come sostituto di Fonseca

Roma, Veretout il più utilizzato

Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è un giocatore sul quale Fonseca ha davvero puntato tantissimo in questa stagione ed è Jordan Veretout. Impossibile rinunciare alla sua corsa e al suo dinamismo, a centrocampo un elemento con le sue caratteristiche serve come il pane.

Per questo motivo il tecnico portoghese non lo ha mai tenuto fuori per scelta tecnica. Le uniche sue assenze sono dovute ad infortunio o a squalifica. Veretout finora ha giocato 37 partite, di cui 27 in campionato. E anche se si scende in campo ogni tre giorni ed è difficile recuperare energie, questa sera Fonseca si affiderà ancora a lui per cercare di far uscire la sua Roma dalla crisi.

Per capire l’importanza di Veretout basta sottolineare anche il fatto che finora abbia giocato più di un altro “totem” giallorosso come Edin Dzeko e anche più di altri giocatori importanti come Lopez, Kolarov e Smalling.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!