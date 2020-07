Stadio Roma: arriva il nulla osta, manca solo un passaggio

Arrivano finalmente buone notizie riguardo la costruzione dello Stadio Roma, l’impianto che dovrà ospitare le gare casalinghe dei giallorossi in futuro e sul quale ha puntato molto in questi anni la proprietà americana del club.

I tanti intoppi burocratici sembrano ormai essere alle spalle. Sono ormai tanti anni che si parla della costruzione di questo nuovo impianto sportivo e ora finalmente questo progetto inizia davvero a vedere la luce. La realizzazione dell’impianto sarà senz’altro molto importante per il futuro del club, e non solo in termini economici.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Pochettino idea come sostituto di Fonseca

Stadio Roma, nessuna criticità nell’iter amministrativo

Come riporta Il Corriere dello Sport, adesso manca davvero pochissimo al via libera definitivo per la costruzione dello stadio. Ieri infatti si è tenuta una riunione tra il sindaco di Roma Virginia Raggi, gli assessori, consiglieri di maggioranza e i tecnici.

Quest’ultimi hanno verificato tutta la documentazione relativa alla realizzazione dell’impianto in località Tor di Valle e non è emersa alcun tipo di criticità. Sta per arrivare dunque il via libera definitivo, anche se manca ancora un ultimo passaggio, vale a dire il voto della variante e convenzione urbanistica in Aula.

Il quotidiano sportivo però sottolinea come stavolta, dopo più di 3000 giorni da quando il progetto dello stadio della Roma è stato avviato, si è davvero vicini a vedere la posa della prima pietra.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!