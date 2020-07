Si è da poco conclusa Roma-Parma, ecco il tabellino e i voti assengati dalla redazione di Asromalive.it ai protagonisti in campo

Complice anche un inizio di partita horror, la Roma per la settima volta consecutiva tra Serie A ed Europa League ha subìto almeno un gol. Nonostante il nefasto intervento di Cristante e il vantaggio su rigore del Parma, la squadra giallorossa è riuscita a reagire già nel corso del primo tempo, colpendo anche un palo con Pellegrini, in netta crescita rispetto alle ultime prestazioni. Abbastanza positiva anche la prestazione di Spinazzola, mentre sull’altra fascia un volenteroso Bruno Peres ha anche trovato l’assist vincente per il gol dell’1-1 di Mkhitaryan. Nella ripresa l’armeno continua a reglare grande calcio, ma sale in cattedra anche Veretout, autore di un bellissimo gol. Brutto voto per Carles Perez e Villar che nei pochi minuti giocati hanno sbagliato per due volte l’ultima scelta in maniera clamorosa.

Tabellino e voti Roma-Parma

Ecco nel dettaglio i voti di Roma-Parma assegnati da Asromalive.it:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante 5, Ibanez 6.5; Bruno Peres 6.5 (67′ Kolarov 6), Veretout 7.5, Diawara 6 (82′ Villar 4.5), Spinazzola 7; Pellegrini 6.5 (83′ Carles Perez 5), Mkhitaryan 8 (89′ Zaniolo sv); Dzeko 6. All. Fonseca 7

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 5.5, Iacoponi 6.5, Bruno Alves 6.5, Pezzella 4; Kucka 6.5, Hernani 6.5 (87′ Scozzarella sv), Barillà 5 (63′ Karamoh 6); Kulusevski 5 (81′ Caprari sv), Cornelius 5.5 (46′ Kurtic 5), Gervinho 5.5 (87′ Sprocati sv). All. D’Aversa 5.5

Ammoniti: Cristante, Peres, Diawara, Mkhitaryan, Kurtic

Marcatori: 9′ Kucka, 42′ Mkhitaryan, 56′ Veretout

