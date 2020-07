CALCIOMERCATO ROMA MILAN RANGNICK SCHICK – Fino ad oggi non si è trovato l’accordo per il riscatto da parte del Lipsia per Patrik Schick. Una trattativa che non trova intesa tra i due club, nonostante la volontà dell’attaccante ceco, già fatta registrare dal suo agente Pavel Pasak, di rimanere in Bundesliga, nel club con il quale ora si trova molto bene.

Calciomercato Roma, Milan forte su Schick

Rientro o ritorno in Italia quasi scongiurato. Non è del tutto così, visto che secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, con il nuovo corso targato Ralf Rangnick, che diventerà allenatore e direttore tecnico (una novità per il calcio italiano), colui che lo portò al Lipsia, lo vorrebbe fortemente proprio nel Milan. Il budget messo a disposizione a quello che diventerà il neo tecnico rossonero è di 75 milioni di euro più il 50% degli introiti delle eventuali vendità. I rossoneri, al momento, sarebbero in grado di proporre alla Roma 20 milioni di euro.

Futuro Schick, quale destinazione?

La Roma era convinta di vendere l’ex giocatore della Sampdoria alla società tedesca con il diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro, quest’ultimo, però, non essendo stato esercitato, ha rimesso tutto in gioco. Petrachi, che ora non c’è più nel club, parlava di interessamenti importanti dalla Premier League, ma la volontà del calciatore sarà determinante.

