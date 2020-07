CALCIOMERCATO ROMA INTER ZANIOLO – Uno (e forse l’unico) grande capolavoro della direzione sportiva di Monchi nella capitale è l’approdo di Nicolò Zaniolo, che nell’esate del 2018, arrivò a Roma. “È un talento che non ci ha lasciati indifferenti durante l’ultima stagione”, aveva detto l’allora direttore sportivo spagnolo. Pagato 4,5 milioni di euro, oltre al 15% sulla futura rivendità che sarà dato all’Inter.

Zaniolo, l’Inter ci riprova

I nerazzurri che proprio adesso, vorrebbero regalare un altro colpo ad Antonio Conte, dopo quello di Hakimi. A distanza di due anni il valore del classe ’99 è sicuramente salito, 10 volte di più rispetto a 2 stagioni fa, almeno 50 milioni di euro la Roma ci vorrà fare. Il ‘Corriere della Sera’ in edicola quest’oggi, riporta come possa tornare in nerazzurro uno dei più grandi talenti italiani.

Calciomercato Roma, sconto Zaniolo Inter

Il giocatore piace molto anche alla Juventus in Italia e al Real Madrid all’estero (famosissimo quel 19 settembre 2018, quando Eusebio Di Francesco lo fece debuttare al Santiago Bernabegue contro i blancos, ndr). Ritornando sull’asse Milano-Roma, resta molto calda anche la pista che porta a Edin Dzeko, con l’assalto dei nerazzurri svanito lo scorso anno. L’Inter, dunque, avrebbe lo ‘sconto’ del 15% qualora dovesse prendere Nicolò Zaniolo, per l’accordo ufficializzato proprio due anni fa.

