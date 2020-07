Calciomercato Roma, la retrocessione del Norwich porta un rinforzo?

Calciomercato Roma, la retrocessione del Norwich in Championship potrebbe fare scendere la valutazione del cartellino di Ben Godfrey, difensore seguito dai giallorossi.

Dopo l’esperimento riuscito di Smalling, la Roma sta seguendo con interesse un altro difensore inglese che gioca in Premier League. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Milan e Roma avrebbero fatto dei sondaggi esplorativi per il difensore centrale del Norwich Ben Godfrey.

Attraverso un intermediario, i due club della Serie A si sarebbero messi in contatto con Jamie Moralee, CEO di New Era Global Sports e Rashid Uddin, Head of Overseas Markets di New Era Global Sports, per chiedere informazioni sul 22enne del Norwich.

Calciomercato Roma, interesse per Ben Godfrey

Il Norwich valuta il suo difensore circa 50 milioni di euro, ma l’affare si potrebbe chiudere eventualmente anche per una cifra vicina ai 28 milioni. Una somma ritenuta comunque ugualmente altissima per la Roma. La situazione potrebbe però cambiare in caso di retrocessione del Norwich, che tra l’altro appare ormai inevitabile vista l’ultima posizione con dieci punti di ritardo dalla zona salvezza.

La retrocessione potrebbe fare ulteriormente abbassare le richieste del Norwich, che spera comunque in un’eventuale asta per il suo difensore centrale che nonostante l’annata deludente del club ha messo in mostra il suo valore.

