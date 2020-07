Calciomercato Roma, ecco l’offerta per Chris Smalling

Il calciomercato Roma non vedrà una vera e propria rivoluzione in rosa. I colpi messi a segno dai giallorossi saranno mirati e quel che Paulo Fonseca ha più volte richiesto è la permanenza di alcuni giocatori di esperienza.

E’ il caso ad esempio di Mkhitaryan, che quest’anno sta davvero facendo la differenza e che rimarrà alla Roma anche in futuro. Ma è anche il caso di Chris Smalling, un giocatore che Fonseca stima tantissimo e che vorrebbe poter continuare ad allenare. Non ci sono dubbi sul fatto dunque che la Roma voglia tenersi stretto il calciatore, ma il Manchester United, proprietario del suo cartellino, finora non ha mollato sul prezzo.

Quella di Smalling è una trattativa che rischia di andare per le lunghe e del resto se ne parla ormai da diverse settimane.

#ASRoma are working to buy Chris #Smalling on a permanent deal. Franco #Baldini has offered #ManchesterUnited (ask €25M)€3M for a loan with obligation to buy in 2021 (€15M). For the english centre-back are ready 4-year contract. #transfers #MUFC #mutd — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2020

Calciomercato Roma, la soluzione per Smalling

Franco Baldini, come riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter, si starebbe occupando della trattativa e avrebbe offerto tre milioni per un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto alla fine della prossima stagione sportiva fissato a 15 milioni. Quattro gli anni di contratto per il calciatore. Le richieste del Manchester United però sono superiori: gli inglesi chiedono 25 milioni.

