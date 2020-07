Calciomercato Roma, proposta di scambio col Manchester United

Calciomercato Roma, proposta di scambio con il Manchester United: i dirigenti giallorossi per arrivare a Smalling hanno messo sul piatto Justin Kluivert.

Uno degli obiettivi di calciomercato per la prossima stagione è quello di trattenere Chris Smalling, attualmente in prestito dal Manchester United. Smalling è stato uno dei pochi difensori a salvarsi per rendimento nel corso di questo campionato. Nel girone di ritorno ha accusato anche lui un calo, ma l’allenatore Paulo Fonseca lo ritiene indispensabile. E la società è contenta del suo apporto in campo e anche per la massima professionalità dimostrate al di fuori.

La strada per la sua conferma resta però in salita. Durante i colloqui con il Manchester United, la roma ha provato ad inserire nel discorso per Smalling anche l’eventuale cessione di Justin Kluivert ai Red Devils. Il giovane nazionale olandese ieri non è stato convocato per la partita contro il Parma. E non avendo nessun problema fisico, è stato un chiaro segnale da parte di Fonseca, una probabile punizione per scarso impegno negli allenamenti. Ecco perché il calciatore nonostante l’altissimo potenziale è considerato in uscita.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il Napoli propone un maxi scambio

Calciomercato Roma, offerto Justin Kluivert al Manchester United

Il Manchester United alla proposta della Roma ha però risposto picche. Il club inglese non è molto convinto dell’attaccante olandese e predilige un’operazione cash che si aggiri sui 20 milioni di euro per il difensore centrale. Nel corso delle ultime riunioni, è emersa anche la volontà dello United di chiudere a titolo definitivo e non con un prestito e obbligo di riscatto. Operazione quest’ultima che il consulente di Pallotta, Franco Baldini, aveva proposta al Manchester United (3 milioni per il prestito e 15 milioni per l’obbligo di riscatto).

In precedenza Baldini aveva provato a inserire nella trattativa anche Cengiz Under, ottenendo sempre la stessa risposta negativa da parte del Manchester United. A questo punto la Roma dovrà probabilmente rassegnarsi a mettere mani al portafogli, oppure a lasciare perdere Smalling e virare su altri obiettivi, come potrebbe essere il parametro zero Vertonghen.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!