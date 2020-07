Roma, contro il Brescia saranno due gli squalificati

La Roma è riuscita a interrompere la striscia negativa vincendo l’ultima partita contro il Parma 2-1. Un successo sofferto ma meritato per i ragazzi di Paulo Fonseca, che proseguono dunque la marcia al quinto posto a braccetto con il Napoli.

Missione compiuta, quindi, con l’arrivo di tre punti scacciacrisi. Il cambio modulo voluto dal portoghese, con la squadra schierata a tre in difesa, sta iniziando a dare i suoi frutti. Anche se inevitabilmente c’è sempre da migliorare, perché la Roma non è riuscita a concretizzare l’enorme mole di gioco sviluppata. Tradotto in soldoni, il risultato sarebbe potuto essere decisamente più largo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’Inter torna alla carica per Dzeko

Roma, contro il Brescia due sicuri assenti

In questa serie A non c’è davvero tempo per respirare e la Roma deve già guardare alla prossima partita, contro un Brescia che sembra davvero spacciato e lanciato verso la retrocessione, ma non per questo avversario da sottovalutare. Tutt’altro.

Fonseca dovrà fare i conti con problemi di formazione. Perché non potrà contare su Smalling in difesa ma nemmeno su Cristante. Il centrocampista, che il tecnico portoghese ha schierato come perno difensivo, era infatti ammonito e si è beccato un giallo contro il Parma che farà scattare inevitabilmente la squalifica.

Stesso discorso che vale anche per Mkhitaryan, senz’altro il giocatore più decisivo che il portoghese ha a disposizione. Anche lui era diffidato, anche lui era ammonito, anche lui salterà il Brescia per squalifica.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Mandzukic

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!