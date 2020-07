Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, non ha mai nascosto la sua volontà per il prossimo futuro. E’ quella di fare l’allenatore, seguendo tra l’altro le orme del papà Alberto. Dove? Per lui nei giorni scorsi si è ipotizzata la panchina della Fiorentina nella prossima stagione, ma a quanto pare l’ex numero 16 per adesso attende l’occasione giusta.

Il Corriere dello Sport ha infatti riportato una intervista che l’ex caciatore ha rilasciato in Argentina a “La Nacion” e nella quale ha parlato del suo futuro. De Rossi ha chiuso la carriera da calciatore proprio in Argentina, vestendo la maglia del Boca Juniors, e a quanto pare una delle sue nuove sfide da vincere è proprio in ritorno alla Bombonera, ma questa volta per sedersi in panchina.

Roma, per De Rossi futuro al Boca?

“Quando sono tornato al centro d’allenamento del Boca ho sentito di essere nel posto giusto al momento sbagliato. Ma non passa una settimana che non mi manchi tutto del Boca, di Buenos Aires, e mi dispiace, perché mi dicono che la situazione in Argentina è molto complicata e temo che il giorno in cui potrò tornare, non troverò il paese che ho lasciato” ha detto De Rossi.

Lui ha vinto anche il titolo in Argentina, anche se “non ho fatto quasi nulla. Me ne rendo conto, ne sono molto consapevole. Il titolo è stato vinto dai miei compagni di squadra in campo e sono stato molto contento per loro”. A Buenos Aires però De Rossi ci tornerà sicuramente: “Devo tornare come turista e devo tornare per ringraziare le persone che mi hanno aiutato così tanto. E ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca. Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella” ha detto l’ex giocatore della Roma.

