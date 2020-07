Roma, obiettivo Final Eight di Europa League: date e sorteggio

La Roma deve chiudere nel migliore dei modi questo campionato di serie A ma ad agosto non potrà ancora riposarsi come le altre. Perché c’è un obiettivo davvero importante da conquistare. L’Europa League si giocherà nel mese più caldo dell’anno e potrebbe essere la strada secondaria per arrivare in Champions.

Dal 10 al 21 agosto vedremo quest’anno l’inedita fase conclusiva dell’Europa League, con quarti, semifinali e finale che si giocheranno in gara unica e tutte in una sola nazione. Ma andiamo con ordine.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’Inter torna alla carica per Dzeko

Roma, il Siviglia ostacolo di Europa League

Ci sono già le date relative alla Final Eight di Europa League. Il 10-11 agosto ci saranno i quarti di finale, il 16-17 agosto le semifinali e il 21 agosto la finale.

Il torneo si disputerà solamente in Germania (a Colonia e poi nella MSV Arena di Duisburg, alla Dusseldorf Arena e all’AufSchalke Arena di Gelsenkirchen) e vedrà partecipare le squadre che riusciranno ad accedere ai quarti di finale. La Roma deve conquistare questo obiettivo giocando un match secco contro il Siviglia, la cui data sarà il 5 o 6 agosto. La sfida alla squadra dell’ex ds giallorosso Monchi si presenta difficile ma non impossibile per l’undici di Fonseca.

Domani 10 luglio a Nyon a partire dalle 13:00 sarà sorteggiato il tabellone della Final Eight, dunque con gli accoppiamenti che ci saranno a partire dai quarti in poi. Che, bisogna ancora sottolinearlo, saranno in gara unica. Non ci saranno restrizioni, questo vuol dire che già dai quarti di finale ci potranno essere dei derby tra squadre della stessa nazione.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Mandzukic</strong

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!