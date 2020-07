ROMA-PARMA DICHIARAZIONI FONSECA – Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto per 2-1 contro il Parma di D’Aversa.

LEGGI ANCHE VOTI ROMA-PARMA 2-1

Dichiarazioni Fonseca

Prime sensazioni a caldo dopo aver ritrovato il successo?

Era importante vincere, ma era imporante vincere bene. Abbiamo fatto una buona partita e i ragazzi hanno risposto bene. Sono soddisfatto della vittoria ma non del risultato, potevamo fare alti due gol facili e non abbiamo bisogno di soffrire come abbiamo sofferto.

Sull’equilibrio in difesa e sull’approccio diverso davanti

Abbiamo creato molte situazioni e dopo aver preso il gol la squadra ha risposto molto bene. Siamo stati bene difensivamente, non abbiamo lasciato grandi occasioni a loro e ne abbiamo create molte noi. La reazione è stata positiva.

Su Veretout e Diawara

Jordan ha avuto più libertà per attaccare, ha fatto molto bene ed è in un grande momento. Diawara anche ha fatto una buona partita, molto bene.

Sull’ambizione

Oggi penso che tutti hanno dimostrato ambizione di vincere questa partita. Devo dire che abbiamo vinto solo una partita, adesso è importante rimanere con questo atteggiamento per la prossima partita.

A Napoli solo 3 cambi, oggi ha girato un po’ di più.

Io non voglio cambiare molto, la squadra ha giocato bene, ma due giocatori non possono giocare per squalifica, quindi devo cambiare.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!