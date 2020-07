ROMA-PARMA DICHIARAZIONI VERETOUT – Il centrocampista giallorosso Jordan Veretout, autore del gol vittoria per 2-1 sul Parma, ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’ al terminie della partita contro i ducali.

LEGGI ANCHE VOTI ROMA-PARMA 2-1

Dichiarazioni Veretout

Servivano 3 punti. Prestazione in crescita rispetto alle ultime partite

Volevamo fare una buona partita, abbiamo sbagliato tre volte. Contro il Napoli avevamo fatto una buona partita ma non era stato sufficiente, oggi abbiamo messo tutto. Se giochiamo tutti insieme così a difendere e ad attaccare siamo forti. Dobbiamo continuare a lavorare così, oggi poteva finire 3 o 4-1.

Sulla finalizzazione

Si, partita che abbiamo giocato davanti dal primo all’ultimo minuto. Prendere un gol così fa male alla testa ma abbiamo reagito molto bene. Dovevamo realizzare il terzo gol.

E’ importante in questo momento come vi sta gestendo il mister sul minutaggio?

Il mister ha visto che oggi abbiamo fatto una buona partita, ma tutti sono concentrati e pronti per giocare. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita ma dovevamo fare la terza rete. Io mi sento bene, ora recuperare molto bene per poi giocare sabato contro il Brescia.

Sul gol

Siamo ripartiti molto veloce, Miki mi ha visto al centro del campo, allora per una volta ho calciato e ho fatto un vero gol. Fa piacere di aver realizzato il gol della vittoria.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!