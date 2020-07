NOTIZIE AS ROMA SEBINO NELA LASCIA – La società capitolina perde un’altra bandiera all’interno del proprio staff dirigenziale. Infatti lascia Sebino Nela, al quale il club non rinnoverà il contratto.

Sebino Nela via dalla Roma

Il dirigente, campione d’Italia con la Roma nella stagione 1982/83, lascerà la prima squadra Femminile, con il quale collaborava. La Roma ha deciso di fare a meno di lui in seguito allo stop del campionato femminile, avvenuto dopo l’epidemia di Covid-19. Nela ricopriva, dal 2016, anche la carica di Supporter Liaison Officer (SLO), un ruolo utile ad agevolare la comunicazione tra società e tifosi. Presto racconterà come sono andate le cose e rivelerà perchè la Roma gli ha voltato le spalle, riporta il ‘Corriere dello Sport’.

Lo sfogo delle figlie di Nela sui Social

Intanto di sotto riportiamo i post delle figlie dell’ex calciatore della Roma, Virginia e Ludovica, le quali hanno espresso il loro rammarico con parole anche un po’ forti proprio verso la società capitolina e alcuni dirigenti attuali. “Ieri qualcuno ha voluto che tu non facessi più parte di QUESTA Roma”, scrive Ludovica, “purtroppo qualcuno che del vero calcio giocato e dell’amore per la maglia non se ne intende affatto, ha voluto che tu oggi non ne facessi più parte”, si legge, invece, dal post di Virginia.

