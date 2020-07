Verso Brescia-Roma, per Fonseca diversi dubbi da sciogliere

Giorno di vigilia per la Roma di Paulo Fonseca, che domani pomeriggio sarà già nuovamente in campo per disputare la sua gara valida per la 32esima giornata di campionato. E’ in calendario infatti Brescia-Roma e sarà un’altra partita da vincere per i giallorossi, attualmente quinti in compagnia del Napoli.

Le rondinelle sono al penultimo posto della graduatoria e stanno vedendo diminuire giornata dopo giornata le possibilità di rimanere in serie A. Tuttavia la formazione di Lopez gioca sempre con grande caparbietà e proverà a mettere in difficoltà una Roma che ha interrotto la striscia di sconfitte negative ma ancora non sembra “guarita” del tutto dopo le difficoltà dell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’Inter torna alla carica per Dzeko

Brescia-Roma, Fonseca obbligato a cambiare

Considerato il tour de force, Paulo Fonseca dovrà valutare ancora una volta in extremis le condizioni dei suoi uomini. Non ci saranno sicuramente Cristante e Mkhitaryan, squalificati per un turno dal giudice sportivo. E le alternative in difesa non sono molte per il tecnico della Roma, che deve rinunciare anche all’infortunato Smalling. Da capire dunque se Fonseca opterà per una difesa a quattro tornando all’antico o continuerà a giocare a tre. In questo caso dovrebbe essere Fazio il prescelto per giocare con Ibanez e Mancini.

Da capire anche chi nella Roma sostituirà Mkhitaryan in attacco alle spalle di Dzeko. Impossibile pensare che Zaniolo possa essere gettato nella mischia dal primo minuto, il numero 22 deve proseguire nel suo “rodaggio” dopo il grave infortunio di gennaio. Più facile che sia Perez a giocare dall’inizio.

LEGGI ANCHE –>Europa League, ufficiale la sede dell’ottavo Roma-Siviglia

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!