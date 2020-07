Brescia-Roma streaming e dove vederla in diretta tv su Sky: ecco i canali e le informazioni utili per seguire in diretta i giallorossi.

Brescia-Roma, partita valida per la trentesima giornata di Serie A, verrà trasmessa in tv Sky Sport Serie A (canale 202 e 249) e Sky Sport 251. Sul Digitale Terrestre diretta esclusiva Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473). La telecronaca sarà a cura di Andrea Marinozzi, commento di Luca Pellegrini. A bordocampo ci sarà Marina Presello.

La partita di Serie A dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di acquistare un ticket di Now Tv – costo minimo di 9,99 euro – e attivare la visione per 24 ore in streaming inclusa naturalmente la partita dei giallorossi. C’è anche la possibilità di fare un abbonamento di un mese a 29,99 euro. Con il ticket mensile oltre a tutti i contenuti Sky relativi a calcio e sport, le partite della Roma visibili a partire da oggi oltre a Brescia-Roma anche Roma-Verona e Roma-Inter. Il calendario Sky/Dazn delle partite successive deve ancora essere ufficializzato.

Per chi è in viaggio, in auto o preferisce ascoltare la partita in radio, c’è la diretta su Rai Radio 1. La partita verrà disputata a porte chiuse.

La Roma su Sky e Dazn fino al 22 luglio

Di seguito le partite della Roma in programma a partire da oggi fino al 22 luglio e dove saranno visibili in tv o in streaming.

Roma – Hellas Verona mercoledì 15 luglio ore 21:45 – SKY

Roma – Inter domenica 19 luglio ore 21:45 – SKY

Spal – Roma mercoledì 22 luglio ore 21:45 – DAZN

Brescia-Roma streaming, le probabili formazioni (ore 19.30)

In casa Brescia si punta al recupero di Chancellor che dovrebbe essere titolare al centro della difesa. In avanti ancora Torregrossa con Donnarumma. Roma priva di Mkhitaryan e Cristante che sono squalificati. Dietro dovrebbe giocare Fazio, Perez invece come trequartista insieme a Pellegrini e dietro Dzeko.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Diawara, Veretout, Kolarov; Perez, Pellegrini; Dzeko. All. Fomseca

