Alle prese con il caso Castagne, Gasperini ha individuato in Alessandro Florenzi il sostituto ideale sulla fascia, la Roma è pronta a cedere

Dopo il prestito a Valencia, Alessandro Florenzi farà ritorno nella Capitale, ma non per molto. Alla ricerca di introiti e plusvalenze, la Roma ha inserito anche il suo nome sul taccuino dei cedibili e un’offerta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per convincere la dirigenza giallorossa. Sulle tracce dell’esterno c’è da tempo la Fiorentina, ma ad oggi in pole position c’è sicuramente l’Atalanta, anche grazie ai buoni rapporti tra i due club.

Calciomercato Roma, trattativa avanzata Florenzi-Atalanta

Alle prese con il caso Castagne, destinato a lasciare Bergamo a meno di clamorosi colpi di scena, Gasperini ha individuato nel numero 24 giallorosso uno dei primi obiettivi per la sostituzione del belga. Secondo Nicolò Schira, i contatti tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, sarebbero molto ben avviati. Una trattativa avanzata con il calciatore che può rappresentare il viatico decisivo verso un accordo tra club.

