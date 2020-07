Calciomercato Roma, due giovani della Primavera verso la cessione?

Il calciomercato Roma è sempre uno degli argomenti caldi in casa giallorossa. Che in estate potrebbe vedere partire diversi elementi. Tra questi pare possano esserci anche un paio di elementi che fanno parte della Primavera di Alberto De Rossi.

Sono diversi infatti i rumors che riguardano Bianda e Calafiori, entrambi difensori. Le offerte non sembrano mancare e in estate potrebbero cambiare aria, anche se bisognerà capire prima quali sono i piani del club per il loro futuro.

Roma, Bianda e Calafiori in partenza?

Il giovane difensore francese William Bianda è stato un investimento importante fatto dal club negli anni passati, ma finora il suo rendimento non è stato soddisfacente, tant’è che è stato impiegato solo nella Primavera. Ora per lui si vocifera di un ritorno in patria. Come riporta infatti il giornalista Mohamed Toubache il Montpellier sarebbe pronto a fare un’offerta per Bianda alla Roma. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Saint-Etienne. Da capire però se l’offerta sarebbe soddisfacente per il club giallorosso o meno.

Montpellier s’intéresse de très très près à l’ancien joueur du #RCLens, actuellement à l’AS Roma, en la personne de @WilliamBianda !! Bruno Carotti suit ce jeune joueur depuis pas mal de temps: profil fait l’unanimité.

Gros bosseur & surtout gros mental !! #TeamMHSC #ASRoma pic.twitter.com/pJf1jVrl3x — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 9, 2020

Un futuro lontano dalla capitale potrebbe esserci anche per un talento della Primavera della Roma, vale a dire il laterale sinistro Riccardo Calafiori. Il giornalista Alfredo Pedullà, sempre attento alle vicende di mercato, sul suo sito parla di un interessamento della Fiorentina, pronta a garantire un posto in prima squadra al calciatore, sul quale c’è anche la Juventus. Il suo contratto con la Roma scade a giugno 2022.

