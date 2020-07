Non c’è solo Friedkin ad essere interessato all’acquisto della Roma. Negli ultimi giorni si è parlato anche di una cordata uruguaiana pronta a fare un’offerta. Cordata che avrebbe pronto un biglietto niente male da presentare ai tifosi giallorossi, Edison Cavani.

L’attaccante sudamericano è al momento libero da impegni, essendo scaduto il suo contratto con il Psg. Bomber di spessore, nonostante i suoi 33 anni, calciatore sul quale si scatenerà senz’altro un’asta per prenderlo. A lui sono infatti interessati tanti tra i migliori club europei.

Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Gaston Fernandez, intermediario tra il Matador e la cordata interessata ai giallorossi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’Inter torna alla carica per Dzeko

Roma, le parole di Fernandez

“La cordata sudamericana sta provando ad acquistare la Roma, se l’operazione dovesse andare a buon fine si tenterà di portare in giallorosso Edinson Cavani. Posso confermarlo, ma al momento non ci sono novità” ha confermato l’intermediario, che dopo aver confermato che non c’è alcun contatto tra l’attuale dirigenza e il centravanti ex Napoli, ha parlato proprio dell’interesse della cordata nei confronti della società di James Pallotta.

“La trattativa è lunga, va avanti da diversi mesi ma non posso entrare nei dettagli in questo momento. Posso assicurarvi, però, che si sta cercando di chiudere l’operazione quanto prima, in tempo per portare Cavani nella capitale italiana già in questa sessione di calciomercato” ha detto Fernandez.

LEGGI ANCHE –>Europa League, ufficiale la sede dell’ottavo Roma-Siviglia

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!