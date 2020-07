Roma e Napoli continuano a dialogare sul calciomercato in cerca di un’intesa per la cessione di Under, scambio saltato

Continua il tira e molla tra Napoli e Roma nella trattativa Under. L’attaccante turco ha ormai da tempo dato la sua piena disponibilità al trasferimento in Campania, ma sin qui i due club non sono ancora riusciti a trovare un accordo definitivo. Il club azzurro, ricorda ‘Il Tempo’, inizialmente voleva replicare l’operazione Manolas, inserendo nell’operazione un calciatore, che il club giallorosso aveva individuato in Milik. L’attaccante polacco non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 e verrà ceduto in estate.

Calciomercato Roma, Milik non è convinto

Il problema è che l’ex Ajax è maggiormente attratto da altre proposte, quella della Juventus soprattutto, e al momento non ha intenzione di considerare la destinazione giallorossa. Per trattare su base cash, il Napoli non vuole andare oltre i 25 milioni più bonus, una cifra ritenuta troppo bassa da Franco Baldini. Il consulente di Pallotta ha così alzato la posta, creando uno scontro tra i due club.

