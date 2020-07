Calciomercato Roma, accordo per Smalling: tutte le cifre

Grazie alla mediazione di Baldini e all’arrivo a Roma dell’intermediario Palac, si sarebbe sbloccata la trattativa Smalling

La telenovela Smalling sembra ormai prossima ai titoli di coda, almeno secondo quanto riportato da ‘Alfredopedulla.com’. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’arrivo nella Capitale dell’intermediario della trattativa tra Roma e Manchester United, Jozo Palac. Un viaggio che, secondo il giornalista, avrebbe sortito gli effetti desiderati, facendo muovere passi molto concreti verso la definitiva fumata bianca. Arrivato la scorsa estate in prestito secco, il difensore inglese ha già da tempo dato la sua disponibilità a rimanere in giallorosso anche le prossime stagioni.

Calciomercato Roma, è fatta per Smalling: c’è l’accordo

Un gradimento su cui i giallorossi hanno fatto leva sin dall’inizio, fino ad arrivare alla situazione attuale. Le parti in causa avrebbe raggiunto un accordo per un prestito oneroso a 3 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni pagabile in tre rate. Una proposta accettata dai Red Devils che ora dovranno sistemare gli ultimi dettagli prima di annunciare ufficialmente l’accordo raggiunto.

