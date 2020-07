Calciomercato Roma, ufficiale: Fuzato rinnova fino al 2023

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2023 per il portiere brasiliano Fuzato: “Tappa importante della mia carriera.

La Roma ha annunciato il rinnovo del contratto del portiere brasiliano Daniel Fuzato fino al 2023. “Questo rinnovo rappresenta una tappa importante della mia carriera. La fiducia che il club ha riposto in me mi inorgoglisce”.

Il portiere ventitreenne ex Palmeiras, è arrivato a Roma nel 2018 ma ancora non ha mai fatto l’esordio in una partita ufficiale. Nella prima stagione è stato terzo portiere dietro a Robin Olsen e Antonio Mirante. In questo campionato è stato sempre chiuso da Pau Lopez e dallo stesso Antonio Mirante, che si è fatto sempre trovare pronto quando chiamato in causa.

🇧🇷 Daniel Fuzato ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 🤝#ASRoma pic.twitter.com/CQeUHps9Ui — AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2020

Calciomercato Roma, quale futuro per Fuzato?

Ora bisognerà capire quali saranno le scelte della società su Fuzato dopo il rinnovo. Probabile che vada a giocare in prestito visto che nella Roma il secondo portiere Mirante ha un contratto fino al 2021.

In dubbio invece il futuro di Pau Lopez che per questioni di bilancio potrebbe essere sacrificato in caso di un’offerta allettante da parte di club stranieri. Ci sono stati dei sondaggi da parte di squadre di Premier League e ci sono club interessati anche in Francia. Finora però alla Roma non sono pervenute delle offerte ufficiali.

