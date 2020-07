Europa League, ecco quando si gioca Roma-Siviglia

Oggi è stato un giorno importante per la Roma. I giallorossi infatti conoscono già quale sarebbe il percorso dai quarti di finale in poi di Europa League, torneo che vedrà le fasi conclusive nel mese di agosto.

E’ un obiettivo importante per i giallorossi, che sperano di entrare nel lotto delle otto squadre che si contenderanno il trofeo in Germania. Prima però c’è un ostacolo molto duro da superare, vale a dire il Siviglia. La squadra spagnola è quarta nella Liga e il suo direttore sportivo è l’ex giallorosso Monchi. Un avversario che tra l’altro ha già vinto più volte l’Europa League negli ultimi anni e ha dunque quel dna vincente che manca a tante altre squadre impegnate nel torneo.

La partita d’andata non si è giocata a causa del coronavirus e, come poi tutte le altre, ovviamente nemmeno quella di ritorno. Questo vuol dire che Roma e Siviglia si affronteranno in Germania in un match secco, con eventuali supplementari e rigori. Chi riuscirà a vincere approdera al tabellone delle otto squadre della Final Eight.

Roma-Siviglia si gioca il 6 agosto

Mancava ancora l’ufficialità della data della sfida tra Roma e Siviglia, che è stata ufficializzata quest’oggi dalla Uefa. Il match si giocherà giovedì 6 agosto alle 18.55 alla MSV Arena di Duisburg e non c’è dubbio che si vedrà una sfida molto equilibrata e combattuta. Non bisogna dimenticare che vincere l’Europa League vuol dire avere un posto assicurato nella prossima Champions.

