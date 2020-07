Roma, Zaniolo scalpita: al top per l’Europa League?

La notizia più bella in casa Roma in quest’ultimo periodo è stata senz’altro il rientro in campo di Nicolò Zaniolo, tornato a disposizione dopo il brutto infortunio patito a gennaio contro la Juventus.

In tempi record, visto che si parla di legamenti crociati del ginocchio, è riuscito a recuperare a mettersi a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca. Anche durante il lockdown il giovane talento giallorosso e della nazionale azzurra ha lavorato durissimo, consapevole che probabilmente sarebbe potuto tornare già in questa anomala stagione calcistica.

E così in fondo è stato. Fonseca lo ha convocato nelle ultime due gare e gli ha fatto giocare alcuni spezzoni, dove certo il suo talento si è visto a sprazzi. Non può chiaramente essere al top della condizione, avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per esserlo.

Roma, presto Zaniolo in campo dall’inizio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Roma è quello di poter avere a disposizione Zaniolo nelle migliori condizioni nel match di Europa League contro il Siviglia. Gara secca degli ottavi di finale che potrebbe spedire i giallorossi nella Final Eight delle formazioni che si giocheranno il trofeo in Germania. Una competizione europea da provare a vincere per regalare una grande gioia ai tifosi e anche per conquistare un posto in Europa League.

Per questo motivo Fonseca pare intenzionato a concedere un minutaggio crescente al giocatore. Che dovrebbe giocare un altro spezzone contro il Brescia e poi potrebbe magari giocare dal primo minuto contro il Verona di Juric.

