Sorteggio Europa League Final Eight, il cammino della Roma in caso di qualificazione dopo gli ottavi di finale in gara unica contro il Siviglia.

L’Esecutivo Uefa ieri ha deciso che gli ottavi di finale di ritorno di Europa League verranno giocati nelle sedi previste, tranne le partite Getafe-Inter e Roma-Siviglia che saranno partite secche in campo neutro (in Germania) visto che l’andata non è stata disputata. Si giocherà sempre a porte chiuse, salvo novità favorevoli sul fronte Covid-19.

Le partite verranno giocate alle 21 in pieno agosto, sarà una specie di Mondiale con squadre blasonate. La Champions League oscura sempre un po’ l’Europa League, che però verrà giocata prima e per questo godrà di maggiore attenzione. Del resto tra le squadre rimaste in corsa ce ne sono molte blasonate. Il Manchester United, la rivelazione Wolverhampton, il Bayer Leverkusen, il Basilea e lo Shakhtar Donetsk sono quelle che probabilmente andranno alla Final Eight visto il risultato dell’andata. Più equilibrata Copenaghen-Basaksheir. E poi il doppio derby italo-spagnolo in formula inedita: Roma-Siviglia e Inter-Getafe, sfide da Champions, si decidono in gara secca perché non c’è stato il tempo di giocare neanche l’andata. Sedi: Gelsenkirchen e Duisburg. Date: 5 e 6 agosto.

Live Sorteggio Europa League Final Eight

La Roma in caso di qualificazione alla Final Eight, eliminando il Siviglia, affronterà

