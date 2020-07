Brescia-Roma, i convocati giallorossi: Kluivert torna in elenco

Brescia-Roma, i convocati giallorossi. Nella serata di ieri il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei calciatori che questa sera scenderanno in campo alle 19.30 al Rigamonti di Brescia per cercare di conquistare una vittoria che sarebbe davvero molto preziosa nella corsa al quinto posto.

Oltre agli squalificati Mkhitaryan e Cristante non ci sono nell’elenco dei convocati della Roma i due infortunati Santon e Smalling. C’è Cetin come alternativa in difesa ma soprattutto si rivede Kluivert, che era finito fuori dalla lista nel match contro il Parma. Dall’olandese, qualora riuscisse a trovare spazio, ci si aspetta sicuramente una prestazione all’altezza.

Brescia-Roma, i convocati

Questi sono dunque i giocatori giallorossi che questa sera saranno impegnati nella sfida del Rigamonti.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Kalinic, Perez, Perotti, Kluivert.

