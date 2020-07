La Roma non ha avuto problemi ad imporsi sul campo del Brescia nell’anticipo della 32esima giornata di serie A. Il risultato di 0-3 la dice tutta sull’andamento dell’incontro, con la squadra di Fonseca che ha sprecato molte occasioni soprattutto nel primo tempo.

La rete più importante per la Roma è stata senz’altro la terza, quella siglata da Nicolò Zaniolo. Tornato a far centro 204 giorni dopo l’ultimo gol, segnato a dicembre 2019 contro la Fiorentina. Una grande soddisfazione per il numero 22 giallorosso, recuperato dopo il grave infortunio ma non ancora al top.

Roma, Zaniolo attaccato da Dessena

Dopo aver segnato il terzo gol giallorosso, Zaniolo tornando a centrocampo ha avuto un battibecco con Torregrossa, attaccante del Brescia. I due hanno fatto pace poco dopo. Ma a fine gara – come racconta Il Corriere dello Sport – il centrocampista bresciano Dessena, ha avuto da ridire nei confronti del trequartista della Roma. “Fenomeno, hai una carriera davanti. Vai via fenomeno!” ha detto Dessena verso Zaniolo. La polemica però di fatto è finita lì, anche perché il centrocampista del Brescia è stato ripreso da un suo stesso compagno di squadra.

