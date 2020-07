BRESCIA-ROMA DICHIARAZIONI DIAWARA – Il centrocampista giallorosso Amadou Diawara ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’ a pochi istanti dall’inizio del match contro il Brescia, in programma alle ore 19:30 allo Stadio Mario Rigamonti.

LEGGI ANCHE Serie A, formazioni ufficiali Brescia-Roma

Dichiarazioni Diawara

Per te sarà la 17esima presenza in campionato, ora stai giocando con più continuità. Ti senti meglio fisicamente?

Si, mi sento meglio fisicamente. L’infortunio di gennaio non mi ha aiutato ma sto tornando in condizione dopo lo stop per la pandemia. Con più continuità tornerò al mio livello.

Per te cambia qualcosa il nuovo modulo?

No, per me non cambia nulla, lavoriamo bene e il mister ci dice quello che vuole. In campo diamo il massimo per mettere in campo quello che vuole il mister.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, non solo Spalletti: ritorno di fiamma in Serie A

Siete consapevoli che ci vuole concentrazione oggi?

Si, lo sappiamo. In Serie A ci sono piccole squadre ma bisogna essere concentrati su ogni singola partita.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!