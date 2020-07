Brescia-Roma, Dzeko potrebbe avere un turno di riposo

Tutto ormai quasi pronto per Brescia-Roma, sfida in calendario per la 32esima giornata di campionato che si giocherà questa sera alle 19.30 allo stadio Rigamonti. Sfida sulla carta non impossibile per i giallorossi, che dovranno stare però molto attenti alle rondinelle di Lopez, che non vogliono rassegnarsi alla retrocessione e faranno di tutto per conquistare punti.

Riuscire ad evitare i preliminari di Europa League è l’obiettivo di Pellegrini e compagni, che poi saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi proprio nel torneo internazionale ad agosto. Ci sarà però prima da superare il Siviglia per poter accedere alla Final Eight.

Brescia-Roma, spazio a Kalinic?

Come riporta questa mattina anche Il Messaggero, ci potrebbe essere una novità importante nella Roma che scenderà in campo al Rigamonti di Brescia. Il tecnico Fonseca potrebbe infatti concedere un turno di riposo a Edin Dzeko. Il bomber bosniaco contro il Parma è apparso molto stanco e del resto il numero nove è uno dei calciatori più utilizzati. Considerato che si scende in campo ogni tre giorni c’è bisogno di gestire al meglio le energie.

Per questo motivo il tecnico potrebbe concedere una chance fin dal primo minuto a Kalinic. L’attaccante croato, che non sarà riscattato dalla Roma al termine di questa stagione, semmai sarà utilizzato vorrà senz’altro mettersi in luce. Per lui potrebbe essere davvero una chance importante.

