Brescia-Roma, Zaniolo: “Sono al 60-65% della condizione”

La Roma ha vinto a Brescia ma dei tre gol segnati dalla squadra giallorossa sul campo delle rondinelle quello più importante è stato senz’altro il terzo.

Perché a segnarlo è stato Nicolò Zaniolo, che appena da qualche minuto era stato mandato in campo da Paulo Fonseca, che ne sta gestendo il graduale recupero della forma. C’è da dire che il gol può essere un vero e proprio toccasana per il numero 22, che chiaramente non è ancora al top ma vuole essere pronto per la sfida di Europa League con il Siviglia. Sperando che non sia la sola di agosto.

Brescia-Roma, le parole di Zaniolo

Il giovane talento giallorosso ha parlato alla fine della gara ai microfoni di Roma Tv. E chiaramente non può che sottolineare la sua gioia per il gol ritrovato. “Sono molto felice perché dopo sei mesi di sacrifici questo per me nuovo punto di partenza. E’ stata una serata perfetta, speriamo di continuare così” ha detto Zaniolo.

Che sa benissimo di dover continuare a lavorare sodo. “I miei obiettivi li pongo giorno dopo giorno. In Europa League spero di poter dare una mano se starò bene” continua il trequartista, sottolineando anche come “al momento sono al 60-65% della condizione. Non sono ancora liberissimo con la testa, soprattutto nei cambi di direzione. Ma con il tempo tornerò quello di prima” ha concluso il talento romanista.

