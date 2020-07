Brescia-Roma, le probabili formazioni: tre dubbi per Fonseca

Oggi è il giorno di Brescia-Roma, match valido per la 32esima giornata di serie A. Le ultime sulle probabili formazioni del match che si giocherà alle ore 19.30.

Sfida assolutamente da vincere per i giallorossi, che sono impegnati nella conquista del quinto posto. Dopo il successo contro il Parma c’è bisogno di continuità per Dzeko e compagni, che devono ancora approfittare del fatto che Napoli e Milan si scontrano tra loro per guadagnare terreno su almeno una delle due. Fonseca ha confermato la linea difensiva a tre, sembra essere questa la soluzione tattica che la squadra giallorossa userà fino alla fine della stagione.

LEGGI ANCHE —>Europa League, ecco quando si gioca Roma-Siviglia

Ci sono ancora alcuni ballottaggi nella formazione della Roma che affronterà questo pomeriggio il Brescia. Paulo Fonseca non può assolutamente contare su Mkhitaryan e Cristante, che sono squalificati e dunque sono out. Infortunati Smalling e Santon. In difesa dovrebbe giocare Fazio dunque insieme a Ibanez e Mancini.

I dubbi sono sulle fasce: Zappacosta e Kolarov si giocano il posto con Bruno Peres e Spinazzola. L’altro dubbio è sulla trequarti. Perotti o Perez insieme a Pellegrini? Nodi che Fonseca probabilmente scioglierà solo in extremis. Così come quello che riguarderà il centravanti, con Kalinic che potrebbe avere una chance.

Brescia-Roma, le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Pérez, Pellegrini; Kalinic.

LEGGI ANCHE —>Fonseca, svolta tattica definitiva per la Roma. E svela il futuro di Smalling

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!