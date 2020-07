Calciomercato Roma, dalla Spagna: 35 milioni dal Barcellona

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da “Don Balon” Justin Kluivert si sarebbe proposto al Barcellona che sarebbe pronto a offrire 35 milioni di euro per il suo cartellino.

Nessun mistero: Justin Kluivert ha sempre espresso chiaramente il suo desiderio di giocare un giorno nel Barcellona. Lo ha fatto a chiare lettere anche in un’intervista che fece un po’ indispettire i tifosi della Roma. Tifosi che ora, per quanto (non) fatto dall’attaccante olandese nel corso degli ultimi due anni, probabilmente non si dispererebbero più di tanto in caso di cessione.

Perché come riporta “Don Balon” in Spagna, tramite l’intermediazione del papà Patrick, il Barcellona sarebbe pronto a portare in Spagna il figlio Justin Kluivert.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il Napoli propone un maxi scambio

Calciomercato Roma, i dettagli dell’operazione

La Roma è disposta a cedere Justin Kluivert. L’esclusione dai convocati della partita contro il Parma fatta da Fonseca, è un chiaro segnale che il futuro di Kluivert è lontano da Roma. Il potenziale del giovane attaccante esterno non è in discussione, solo che finora lo ha messo in mostra a singhiozzo. E la Roma stufa di aspettarlo potrebbe decidere di fare cassa con la sua cessione, visto che i conti sono ancora in rosso.

L’idea del Barcellona sarebbe quella di acquistarlo senza però mandarlo subito in prima squadra. Una volta ingaggiato, Kluivert verrebbe mandato in prestito in un’altra squadra spagnola, sempre della Liga, per farlo ambientare e fargli capire il nuovo campionato. Se verrà confermato l’interesse del Barcellona, è una trattativa destinata a decollare.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!