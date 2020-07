La Roma ha bisogno di tagliare gli stipendi e una buona notizia arriva dalla Turchia dove si parla di accordo per la cessione di Perotti

Oltre alla cessione di alcuni giocatori appetiti in Europa (Florenzi, Kluivert e Under su tutti), la Roma ha la necessità di liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, non giustificati dal rendimento in campo di chi li percepisce. Tra questi, c’è anche quello di Diego Perotti, a libro paga per 3 milioni di euro netti fino al 2021. Per agevolare una sua partenza, il club giallorosso può considerare anche lo svincolo gratuito, a patto che l’argentino riesca a trovare un accordo con un altro club. In tal senso, notizie molto importanti arrivano dalla Turchia.

Calciomercato Roma, accordo Perotti-Fenerbahçe

Secondo ‘hurriyet.com.tr’, infatti, il calciatore avrebbe nelle ultime ore raggiunto un accordo totale con il Fenerbahçe per il trasferimento in Turchia. Secondo il media turco, per l’ex Genoa è pronto un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Proprio la durata del vincolo sarebbe stata l’arma vincente nella trattativa con il Monito. Protagonista di una stagione a dir poco deludente, l’argentino è reduce dall’espulsione contro l’Udinese.

