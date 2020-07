Calciomercato Roma, duello con l’Inter per un colpo a zero

Calciomercato Roma, non solo la conferma di Smalling per rinforzare la difesa: duello con l’Inter per prendere a parametro zero l’argentino Garay.

La Roma è pronta a fare una rivoluzione in difesa. A maggior ragione con il cambio di modulo voluto da Fonseca e il passaggio alla difesa a tre il numero di difensori centrali dovrà aumentare in vista della prossima stagione. E ci sarà bisogno di sostituire i tanti partenti perché ci sarà un’epurazione. Solo Mancini e Ibanez resteranno di sicuro, poi c’è Smalling la cui conferma con tanto di sforzo economico pare ormai altamente probabile. Per il resto andranno via Fazio e Juan Jesus, mentre Cetin verrà ceduto in prestito per maturare esperienza.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il Napoli propone un maxi scambio

Calciomercato Roma, Garay nel mirino

La Roma per rinforzare la difesa cerca un’occasione a zero, visto che per confermare Smalling sarà costretta a sganciare parecchi milioni al Manchester United. Il nome del nazionale belga Vertonghen, sponsorizzato dal consulente di Pallotta Franco Baldini, non passa assolutamente di moda.

C’è però un altro profilo a parametro zero che l’ex Tottenham segue con interesse ed è quello di Ezequiel Garay. Svincolatosi dal Valencia, il calciatore piace anche all’Inter, mentre in Portogallo resta ancora viva l’ipotesi di un suggestivo ritorno al Benfica.

Garay, 33 anni, è un difensore roccioso che ha grande esperienza e carattere da vendere. La sua ultima stagione è stata condizionata da un grave infortunio, la rottura del legamento crociato. Prima del ko di inizio febbraio, Garay era sempre stato un titolare fisso del Valencia che non a caso da quando si è infortunato ha peggiorato il suo rendimento. Nella Liga in sua assenza ha vinto solo due delle ultime undici partite, e anche l’Atalanta ha giovato in Champions League della sua assenza. Ormai è prossimo al rientro, ad agosto sarebbe già pronto per giocare e aspetta solo di trovare la squadra giusta per finire la carriera alla grande.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!