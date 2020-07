Calciomercato Roma, non solo Spalletti: ritorno di fiamma in Serie A

Calciomercato Roma, non solo Spalletti: ritorno di fiamma in Serie A. La posizione di Paulo Fonseca resta ancora in bilico dopo i recenti risultati negativi.

Nonostante la vittoria contro il Parma, il rendimento della Roma in questa stagione è stato altamente deficitario, anche a causa di alcuni passi falsi dal punto di vista della gestione tecnica. Le responsabilità di Paulo Fonseca sono tuttavia nettamente inferiori rispetto a quelle della dirigenza e della società ed è per questo che un suo esonero non è all’ordine del giorno, a meno che la situazione non dovesse precipitare del tutto.

Le ultime partite del campionato di Serie A saranno decisive, e molto dipenderà anche da come andrà l’avventura in Europa League a partire dagli ottavi di finale contro il Siviglia.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, dalla Spagna: 35 milioni dal Barcellona

Calciomercato Roma, panchina ancora in bilico

La conferma per la prossima stagione resta invece un tema di dibattito molto valido. Le indiscrezioni sul ritorno di Luciano Spalletti non sono campate per aria, ma il tecnico toscano non è il solo candidato. Di recente, ad esempio, c’è da registrare anche un ritorno di fiamma per una pista (ancora top secret) in Serie A.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!