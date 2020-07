CALCIOMERCATO ROMA SPUNTA MURIQI DEL FENERBAHCE – A poche ore dal calcio d’inizio dalla sfida tra il Brescia di Diego Lopez e la Roma di Paulo Fonseca, continuano a circolare rumors di mercato.

Calciomercato Roma, nome nuovo per l’attacco

Nome completamente nuovo per il reparto offensivo giallorosso che proviene dalla Turchia. Infatti secondo quanto riportato dal sito ‘aspor.com.tr‘, la società capitolina sarebbe sulle tracce di Vedat Muriqi, attaccante di proprietà del Fenerbahce classe ’94. Su di lui c’è anche l’interesse di Lazio e Napoli. I primi contatti con i giallorossi ci sono già stati e la sua valutazione è di 20 milioni di euro.

Rendimento Muriqi

Una grande stagione, quella di quest’anno, per il centravanti kosovaro, autore di 17 gol e 7 assist in 34 presenze nella sua prima annata con la seconda squadra più titolata della Turchia. Il Fenerbahce lo aveva prelevato l’estate scorsa dal Rizespor, dove aveva realizzato 25 reti in 40 apparizioni. Con la Nazionale del Kosovo, invece, solo in questa stagione, con le qualificazioni agli europei, ha totalizzato 4 reti in 6 presenze.

