Parma, comunicato ufficiale: caso di positività al Covid-19

Il Parma tramite un comunicato ufficiale sul suo sito internet ha comunicato la positività al Covid-19 di un membro (non calciatore) del gruppo squadra.

Da quando è ripartito il campionato di Serie A dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus finora era filato tutto liscio. Solo in Serie B a pochi giorni dalla ripartenza c’era stato il caso positivo di un calciatore del Venezia, squadra poi comunque regolarmente scesa in campo. Ora arriva il comunicato ufficiale da parte di una società di Serie A sulla positività di un calciatore.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

Parma, nell’ultima partita di Serie A ha giocato contro la Roma

La Roma è indirettamente chiamata in causa visto che è stata l’ultima squadra che in Serie A ha affrontato il Parma, nella serata dello scorso mercoledì. Per il club giallorosso ci saranno normali controlli nei prossimi giorni.

