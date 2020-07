Ieri è arrivata l’ufficialità dell’Uefa sulla sfida che attende la Roma nel prossimo mese di agosto. Roma e Siviglia si affronteranno per l’ottavo di finale in Germania in un match secco, con eventuali supplementari e rigori. Chi riuscirà a vincere approdera al tabellone delle otto squadre della Final Eight.

Il match contro gli spagnoli, quarti nella Liga e con ds l’ex giallorosso Monchi. si giocherà giovedì 6 agosto alle 18.55 alla MSV Arena di Duisburg. Non ci sono dubbi sul fatto che si vedrà una sfida molto equilibrata e combattuta. Non bisogna dimenticare che vincere l’Europa League vuol dire avere un posto assicurato nella prossima Champions League. Sarebbe importantissimo sotto tutti i punti di vista per la Roma.

Roma, Dzeko parla dell’Europa League

Attraverso i canali social della Roma, ha commentato il sorteggio della Final Eight il bomber Edin Dzeko. “Penso che non sia un sorteggio facile. E’ molto difficile perché passando il tuirno con il Siviglia giocheremmo contro squadre forti come Wolverhampton o Olympiacos e poi Manchester United, che è forse la favorita per la competizione, ma anche Basaksehir e Copenhagen” ha detto Dzeko.

“Sono squadre difficili da affrontare ma se si vuole vincere bisogna saperle affrontarle tutte. Innanzitutto dobbiamo vincere contro un’altra grande squadra, il Siviglia. Sappiamo che sarà un’avversaria dura da affrontare e ci dobbiamo preparare bene per quella sfida. Dopo, se riusciremo a superare gli spagnoli e ad arrivare ai quarti di finale, qualunque squadra capiterà la affronteremo” ha concluso il bomber giallorosso.

