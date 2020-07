Voti Brescia-Roma 0-3: Kalinic risponde presente, Zaniolo in gol

I voti di Brescia-Roma, match valido per la 32esima giornata di serie A, giocato questa sera con fischio d’inizio alle ore 19.30.

Nel primo tempo la Roma ha avuto tante occasioni per trovare la via della rete. Due volte con Kalinic, ma anche con Ibanez che da pochi passi ha messo fuori di testa. Il portiere delle rondinelle Andrenacci si è fatto trovare pronto anche sulle concluzioni di Perez e di Kolarov. Al riposo però si è andati sullo 0-0.

Nella ripresa però la Roma ha trovato subito la via con Fazio, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo è riuscito a trovare il gol da pochi passi sfruttando una indecisione della difesa bresciana. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo quando Perez imbecca bene Kalinic, che si libera in area e mette alle spalle di Andrenacci per il 2-0. Fonseca fa riposare Veretout e Pellegrini e getta nella mischia pure Zaniolo.

Il numero 22 si prende la scena al minuto numero 74, quando riceve palla da Perotti e segna il suo primo gol dopo il grave infortunio dello scorso mese di gennaio. Il modo migliore per prendere ancora più fiducia in vista dell’Europa League.

Brescia-Roma, il tabellino

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci 4.5; Sabelli 5, Chancellor 4.5, Papetti 5, Mangraviti 5 (86′ Semprini sv); Bjarnason 5 (61′ Donnarumma), Tonali 5, Ndoj 5 (46′ Dessena 5); Spalek 5 (78′ Ghezzi sv); Torregrossa 5.5, Skrabb 5 (46′ Zmrhal 5). Allenatore: Lopez.

Roma (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6 (80′ Spinazzola sv), Fazio 6.5, Ibanez 6; Bruno Peres 6.5, Diawara 6, Veretout 6.5 (66′ Villar), Kolarov 6.5; Pellegrini 6.5 (66′ Zaniolo 7), Perez 6.5 (66’Perotti 6); Kalinic 7 (77′ Dzeko 5.5). Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Marcatori: 52′ Fazio, 62′ Kalinic, 74′ Zaniolo

Note: ammoniti Tonali (B), Bruno Peres (R)

