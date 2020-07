Calciomercato Roma, c’è una nuova offerta per Cavani

Calciomercato Roma, c’è una nuova offerta per Cavani: il Flamengo sarebbe fortemente interessato all’attaccante e vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero.

L’attaccante Edinson Cavani, svincolatosi dal Psg, è libero di firmare un nuovo contratto al migliore offerente. La lista dei club interessati è lunga e ne fa parte anche la Roma, ma non con la società attuale.

Nei giorni scorsi Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Gaston Fernandez, intermediario tra il Matador e la cordata interessata all’acquisto del club giallorosso.

Cavani ha ancora tanto tempo per decidere, visto che la stagione dei principali campionati europei inizierà in ritardo dopo che tutti i calendari sono stati stravolti dall’emergenza coronavirus. Nel frattempo però altri club interessati si sono fatti avanti.

Calciomercato Roma, il Flamengo si fa avanti per Cavani

L’ultima squadra a sondare il terreno con l’ex attaccante di Palermo, Napoli e Psg, secondo quanto riportato dal portale “Fichajes.net” sarebbe stato il Flamengo, che vuole trovare un sostituto in attacco di Bruno Henrique. Una trattativa che si preannuncia comunque molto complicata considerando l’ingaggio pesante di Cavani e soprattutto per la volontà del “Matador” di restare a giocare ancora in Europa.

